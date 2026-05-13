ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で開いた引退会見で結婚を発表した。女子フィギュア界をけん引してきた２６歳の新しい門出に、フィギュア仲間やスポーツ界から祝福の声が集まった。坂本は会見の最後に「そしてこの場を借りて、もうひとつご報告がございます」と切り出し、「先日結婚いたしました」とゴールインを報告。お相手は「大学時代に出会った」同い年