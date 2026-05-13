東海地方、今日は各地で雨脚が強まりました。午後4時前の名古屋･栄の情報カメラの映像では、見通しが悪くなるほどの雨が。 【写真を見る】名古屋で急な雨… 東海3県はあすも天気急変おそれ…気温上昇で熱中症にも注意を 最新の雨シミュレーション（愛知･岐阜･三重の天気予報） 急な雨で傘を持っていなかったという方もいたようです。 今日は名古屋と岐阜では28℃台まで上がり、今シーズン一番の暑さと