そろそろうちの子にも、習い事をさせてみようかな？そんなときに気になるのが、みんなの家庭の習い事事情。初めての習い事は何歳から始めたの？いくつの習い事にかよってる？週に何時間くらい費やしていて、お月謝はトータルでいくらかかってる？聞きたくてもなかなか人には聞きづらい、みんなの習い事事情をこどもオレペサポーターズに調査しました。早い？ 遅い？ 子どもが初めての習い事にかよい始めた年齢は？まず気になる