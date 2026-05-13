資料瀬戸大橋 瀬戸内の島の魅力を様々な企画で満喫してもらおうと、本四高速が「せとうち島旅フェス」を5月23日と24日に開催します。 メイン会場の与島PAでは、ステージで音楽や書道パフォーマンスなどが楽しめる他、瀬戸内のグルメが味わえるマルシェも出店します。サテライト会場の本島、広島、牛島、北木島へは島旅クルーズ船が出航し、体験イベントや街並み巡りなどを楽しむことができます。 瀬