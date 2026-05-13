通貨オプションボラティリティー短期水準落ち着く、ドル円１週間７．４％ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.405.336.697.30 1MO7.175.556.206.85 3MO7.635.726.607.01 6MO8.016.017.047.30 9MO8.146.187.347.44 1YR8.306.467.667.61 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.407.946.15 1MO