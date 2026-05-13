左から、「32U721SB-W」、「27U511SB-W」、「24U511SB-B」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、独自OS「webOS」を搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデルとして、31.5型4Kモニター「32U721SB-W」、27型フルHDモニター「27U511SB-W」、23.8型フルHDモニター「24U511SB-B」の3機種を順次発売する。32U721SB-Wと24U511SB-Bは2026年5月中旬より、27U511SB-Wは2026年6月中旬より順次発売する。