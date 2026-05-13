卓球世界選手権の団体戦で銀メダルを獲得した男女のメンバーが12日に帰国。女子決勝で世界ランク7位の中国選手から勝利をあげた橋本帆乃香選手が“カットマン”について言及しました。鉄壁のカットプレーが持ち味の橋本選手は、2019年の世界選手権個人戦で佐藤瞳選手と組み、女子ダブルス銅メダルを獲得。団体戦は初選出で、今大会27歳のチーム最年長でした。中国との決勝戦では、3番手のオーダーとなり、世界7位の蒯曼選手