【ワシントン＝関根晃次郎】米連邦最高裁判所が違法と判断した「相互関税」について、米政府による還付総額（利息含む）が１１日朝時点で、約３５４億６０００万ドル（約５兆５９００億円）に上ることが明らかになった。還付の対象は約１５００万件に上るとみられ、５割超の約８３０万件で還付が済んだ。米フロリダ州に拠点を置く輸入業者が政府を提訴した裁判で、米税関・国境取締局（ＣＢＰ）の執行責任者が供述書で示した。