【第9話】 5月13日 公開 第9話「謝罪と新入り」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月13日、原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」第9話「謝罪と新入り」をマンガワンにて公開した。 第9話では、川崎とメイのルームシェアが始まると思いきや、以前部屋を水びたしにした楠木ハルカが住み込みで雑用をすることに。まだ18歳の彼女は何かと訳アリに見