若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。5月12日（火）に放送された同番組では、スタジオの異変を察知した若槻がトークを中断してしまう場面があった。【映像】スタッフまでも魅了したNCT 127・YUTAの“甘い言葉”今回は、K-POP界で活躍する日本人アーティストの“パイオニア的存在”であるNCT 127のYUTAがゲストに登場。そのなかで2人