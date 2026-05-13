5月13日、Bリーグ1部の東地区に所属するサンロッカーズ渋谷は、ディディ・ロウザダとトーマス・ウェルシュが5月31日をもって契約満了となり、退団することを発表した。両選手は5月13日付で自由交渉選手リストに公示される。 現役ブラジル代表でNBAドラフト指名経験のあるロウザダは196センチ94キロのスモールフォワード。ブラジルリーグやNBA、オーストラリアリーグを渡