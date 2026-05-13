5月13日、Bリーグ1部東地区に所属する秋田ノーザンハピネッツはミック・ダウナーヘッドコーチと2026ー27シーズンの契約が合意に達したことを発表した。 ダウナーHCはオーストラリア国籍の48歳。オーストラリアのNBLで長年コーチを務め、2019ー20シーズンにはコーチ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。またオーストラリア代表のコ&