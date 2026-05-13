きょう（１３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５２９円高の６万３２７２円と続伸。きょうは朝方こそ先物主導で安く始まったが、下値は頑強であり、前場中盤を境に下値切り上げ波動を鮮明とした。４月以降の上昇相場は日経平均寄与度の大きい半導体製造装置大手をはじめとするハイテク系値がさ株が牽引していたこともあり、ＮＴ倍率の拡大傾向が目立っていた。しかし、足もとでは一部バリュー株へのシフトも