sympathyが、ニューシングル「メロマジ珍道中」を本日5月13日に配信リリース。また、本日21時より自身のTikTokおよびInstagramにて生配信を実施する。 （関連：Ado、Mrs. GREEN APPLE、幾田りら、緑黄色社会……『今日、好きになりました。』を彩る、恋と青春の歌） 3カ月連続リリースの第1弾となる本楽曲は、キャッチーなメロディと軽快なビートが印象的なポップチューン。“ライブで