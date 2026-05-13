[5.13 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節](Axis)※18:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 88 バーンズ・アントンDF 3 ヴァンイヤーデン・ショーンDF 55 大嶋春樹DF 77 橋本清太郎MF 2 藤田一途MF 8 東條敦輝MF 14 河村匠MF 32 高柳郁弥MF 66 ムン・ミンFW 9 篠田大輝FW 72 チャ・ウォンジュン控えGK 1 寺沢優太DF 18 荒井涼MF 7 小澤秀充MF 28 金世明MF 42 金浦真樹FW 10 三木直土FW 23 ダッジィFW 24