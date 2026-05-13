ドウシシャは5月中旬に、サンリオのキャラクター「ハローキティ」をデザインした、「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」と「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。価格は、「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」が6908円、「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」が4708円。●とろ雪食感を自宅で再現ドウシシャの「とろ雪かき氷器」は、2015年から販売されている、ジュースなどを凍