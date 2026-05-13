ダイドーリミテッド [東証Ｓ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は1.7億円の黒字(前の期は2.3億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比7.4倍の13.1億円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.0％→7.9％に改善した。 株探ニュース