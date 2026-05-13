メタプラネット [東証Ｓ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は1149億円の赤字(前年同期は68.5億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の67.5％→73.6％に上昇した。 株探ニュース