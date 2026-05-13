パス [東証Ｓ] が5月13日大引け後(17:15)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は12.7億円の赤字(前の期は2.7億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は2.4億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。8期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は7.5億円の赤字(前年同期は0.8億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-9.7％→-44.1％に急悪化した。 株探ニュー