ＵＥＸ [東証Ｓ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.5％減の12.5億円になったが、27年3月期は15億～18億円となり中央値での前期比は31.1％増となる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.1％増の3.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.9％→3.0％とほぼ横ばいだった。