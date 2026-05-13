インバウンドテック [東証Ｇ] が5月13日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1億0500万円の黒字→1億9600万円の赤字(前の期は1500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億7000万円の黒字→1億3100万円の赤字(前年同期は200万円の黒字)に減額し、一転して赤