裁判のやり直しを求めている死刑囚に死刑が執行されたのは不当だと弁護人が国を訴えた裁判。控訴審も訴えは退けられました。 会社社長らへの強盗殺人などの罪で2004年に死刑が確定した岡本啓三元死刑囚（当時60）は、4回目の再審請求中だった2018年に死刑が執行されました。 元死刑囚の弁護人らは、死刑執行により再審請求での立証が困難を極めることになった、などとして国に損害賠償を求め提訴。去年5月、一審の大阪地裁は訴え