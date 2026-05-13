中道改革連合は13日、全議員による総会を開き、今年2月に行われた衆議院選挙の総括を決定しました。中道改革連合・小川代表「選挙総括をいよいよフィックス、着地させていただき、今後、総支部長支援などにもつなげていきたい、また党改革、本格的な党改革につなげていきたいということを考えております」総括では、敗因として「若年層・現役世代・女性層・無党派層から積極的な支持を得られなかった」ことや、「有権者のニーズを