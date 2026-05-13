元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が12日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。結婚したら幸せになれると思う芸能人にイケメン俳優の名前を挙げた。番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。MCをお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄、女優の夏菜、お笑いコンビ「