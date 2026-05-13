東日本大震災発生から15年にあたり、秋篠宮さまは被災した福島県の農家を視察されました。大日本農会の総裁を務める秋篠宮さまは、きょう（13日）日帰りで福島県を訪問し、午後、東日本大震災で被害を受けた福島県の農家に足を運ばれました。梨など生産する 宍戸薫さん「平成23年の震災の年の春に接木をした」秋篠宮さま「このジョイントをですか?」訪問されたのは、▼風評被害の中、除染に取り組み産地の再生に尽力した福島