米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］＜モロッコ編・中＞「あの少年は一体どこから来たんだ」。４年前のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で、決勝トーナメント１回戦でモロッコに敗れたスペインの代表監督（当時）ルイスエンリケは