ロッテの西野勇士投手が14日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。日本ハムは細野晴希投手が先発する。西野は今季4試合に登板して0勝2敗、防御率4・64。前回登板したで6日のオリックス戦（京セラドーム）では6回を3安打2失点と好投したものの、打線の援護がなく、2敗目を喫した。24年9月28日の西武戦を最後に白星から遠ざかっている右腕は「毎週同じことにはなってしまうのですが、しっかりゲー