国民民主党学生部のXが更新されました。【映像】国民民主党学生部の声明「【部員に対するハラスメント行為への対応について】国民民主党学生部では、すべての若者が安心して活動できる環境を整備することが重要な責務であると考えております。現在、SNS上において、一部で学生部員に対する誹謗中傷、威圧的言動、性的発言、過度な接触行為、その他ハラスメントに該当し得る事案が確認されております。このような行為は個人の尊厳