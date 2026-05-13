ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が13日までに公開されたYouTubeで公開中の経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」最新回に出演。格闘技イベント「Breaking Down」挑戦歴もあるバン仲村氏と自身の過去の発言をめぐって一触即発となる場面があった。プレゼンに登場したホラー映画監督の泊誠也氏（46）のサポート役としてバン氏が登場。泊氏の作品に出演した縁があることなどを紹介し「俺が出たから…。あ、それ堀江さん