映画『レディ・オア・ノット2』が、8月14日より全国公開されることが決まった。併せて、“最強の花嫁”グレースと世界の覇権を争う大富豪たちが勢ぞろいするポスタービジュアルも解禁となった。【写真】悪夢のバトロワを予感させる『レディ・オア・ノット2』場面カット本作は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー映画『レディ・オア・ノット』の続編。敗者を待ち受ける衝撃の“