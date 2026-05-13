若き新鋭監督・西山将貴による長編デビュー作『インビジブルハーフ』（7月31日公開）より、正体不明の恐怖に翻弄されるヒロインを映し出す予告映像、ポスタービジュアル、場面写真6点が解禁された。【動画】怖に翻弄されるヒロインを映した予告映像本作は、西山将貴監督が撮影当時23歳という若さで作り上げたホラー作。第33回レインダンス映画祭にて最優秀国際長編映画賞にノミネートされたほか、第19回田辺・弁慶映画祭では三