パナソニックホールディングス プロダクト解析センターでは、自動化と高度化を両立した「設計AI」の活用に取り組んでいる。経験や勘に頼らない新たなモノづくりへの挑戦であり、すでにいくつかの成功事例が生まれている。3回目となる今回は、「設計AI」への取り組みを追った。・パナソニックの競争力を支える「プロダクト解析センター」の取り組み - 前編https://news.mynavi.jp/article/newsinsight-445/・パナソニックの競争力を