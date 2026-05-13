映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、異色の経歴を持つ刑事・相葉四郎（水上恒司）＆武闘派エース刑事・チェ・シウ（ユンホ）のキャラクター紹介映像が解禁された。【動画】“四郎”水上＆“チェ・シウ”（ユンホ）キャラクター紹介映像ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を内田英治監督により日本オリジナルストーリーでユニバース化す