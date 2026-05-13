◆パ・リーグソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクがスタメンを発表した。１２日にＤｅＮＡからトレード移籍が発表された山本祐大が「６番・捕手」でスタメン出場。８日に支配下登録された育成出身右腕・藤原大翔とバッテリーを組む。以下が西武戦のスタメン１（中）周東２（遊）庄子３（三）栗原４（左）近藤５（一）中村晃６（捕）山本祐７（指）山川８（右）笹川９（二）川瀬（投）藤原