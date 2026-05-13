◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１３日、栗東トレセン第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京）の１週前追い切りが１３日、東西トレセンで行われ、阪神ＪＦ、桜花賞を連勝したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が牝馬２冠目へ向け、さらなる上昇ぶりを見せつけた。昨年の最優秀２歳牝馬は栗東・坂路を単走。手綱は終始持ったままだっ