【モデルプレス＝2026/05/13】モモデルでアーティストの伊藤千晃が、5月11日までに自身のInstagramを更新。母の日のショットを反響を呼んでいる。【写真】元AAAメンバー「引くぐらいボロ泣きでした」息子抱きしめた母の日ショット◆伊藤千晃、息子との母の日2ショット伊藤は「母の日。仕事から帰る私を、眠いはずなのに待っていてくれた」とつづり、写真を複数枚投稿。母の日のプレゼントとして用意された花束を手に持ち、パジャマ