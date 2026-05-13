春季高校野球北海道大会小樽地区予選▽２回戦北照９―２小樽桜陽＝７回コールド＝（１３日、小樽市・エムデジ桜ケ丘）今春のセンバツに出場した北照が９―２の７回コールドで小樽桜陽に勝利し、初戦を突破した。先発マウンドに上がった尹悠人投手（３年）が１回２死二塁から右前に適時打を許し、先制された。それでも、２回に６番・沢田碧生二塁手（３年）の適時打などで逆転。４回には３番・森寅能左翼手（３年）の３点本