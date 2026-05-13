【モデルプレス＝2026/05/13】サカナクションの山口一郎がパーソナリティを務めるラジオ番組「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）が、5月13日に放送された。山口と5人組ダンスボーカルグループ・ M!LKとの間で交わされたある“交換条件”が話題となっている。【写真】M!LKに「滅を10回言う」と約束した大物アーティスト◆山口一郎、「夜の踊り子」ミームに喜びあらわ番組で山口は