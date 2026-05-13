Ｊ１清水は１３日、アウェー岡山戦（１７日）に向けて、三保グラウンドで調整を行い、１１日に１９歳の誕生日を迎えたＭＦ土居佑至が、今後への抱負を語った。ユースから昇格したルーキーは、はにかみながら「プロ１年目というのもありますが、チームの勝利のために少しでも多く貢献していきたい」と意気込んでいる。背番号３３には、地元の友人や家族から誕生日への祝福の連絡も届いた。百年構想リーグでの出場は、４月２５日