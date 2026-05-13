【モデルプレス＝2026/05/13】お笑い芸人・ダイアンの津田篤宏とタレントの森山未唯が出演する日清食品「完全メシ BREAD」の新TVCM「完全メシパーン 篇」が5月13日より関東甲信越エリアで放映される。2人はTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で共演。森山は津田の助手役を演じ、話題となっていた。【写真】水ダウ「名探偵津田」美女3人が話題沸騰 元子役・アイドルも◆ダイ