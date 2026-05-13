メ～テレ（名古屋テレビ） 選挙の直前に有権者に菓子折りを配ったとされる岐阜県の本巣市議は、「違法行為にあたるのか大きな疑問がある」と起訴内容を否認しました。 起訴状によりますと本巣市議の鍔本規之被告（77）は市議選の直前の去年9月、支援者とともに有権者28人に「選挙の迷惑料」として菓子折り28個を配った公職選挙法違反の罪に問われています。 13日の初公判で鍔本被告は菓子折りを配ったことは認め