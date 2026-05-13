メ～テレ（名古屋テレビ） 2027年4月の省エネ基準引き上げに伴い、エアコンの価格高騰が懸念される「2027年問題」。家電量販店では駆け込み購入が急増し、出荷台数も過去最多を記録しています。 名古屋市東区の「エディオン メッツ大曽根店」。エアコンがずらりと並ぶ中に、「2027年問題」のポップが。 2027年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられ、基準を満たさないエアコンは順次なくなっていくといいま