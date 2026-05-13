【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真「今日好き」5回参加美女「何頭身？」ミニ丈透けスカートから美脚スラリ◆瀬川陽菜乃、レースボトムスから美脚披露瀬川は「最近欲しいものは多幸感」とつづり、ビルの屋上で撮