◆静岡県学生野球春季リーグ▽優勝決定プレーオフ日大国際４―３静岡産業大（１３日・しずてつスタジアム草薙）１２勝２敗で首位に並んだ日大国際と静岡産業大による優勝決定プレーオフが行われた。日大国際が４―３で逆転サヨナラ勝ちを収め、３季連続３１回目の優勝を決めた。１点を先行された９回。同点に追いつき、なお１死一、三塁の好機に代打の高橋玄樹（３年）が右犠飛を放ち、３時間２５分の激闘にピリオドを打った。