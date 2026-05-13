ちょっと小腹が空いたときに食べたくなるおやつは、少しでもお得に購入できたら嬉しいもの。お子さんがいるご家庭であれば、おやつの購入費が食費を左右するケースも多いため、コスパの高いおやつのレパートリーは多ければ多いほど、助かるはず。そこで今回は、高コスパが嬉しい【業務スーパー】の「お買い得おやつ」をまとめました。 韓国の人気スナックが登場 日本でも注目された韓国で