メ～テレ（名古屋テレビ） 暖かくなり、冬眠明けのクマの出没が全国で相次いでいます。岐阜県関市では、これまで目撃情報がなかった地域でもクマが見つかり、警戒感が高まっています。 川岸の岩を渡り歩く、黒い動物。 4月30日、関市の長良川で撮影されたクマの映像です。 「1mから1m20cmくらい。エサを探しているのか、何かを探しているようなキョロキョロした感じ。意識して気をつけていないと危ない。恐怖を