タレントの安田美沙子（４４）が、１３日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートの様子を公開した。「送迎の合間にメンテナンスジャイロトニックへ行って来ました」と書き始め、ショート丈のタンクトップに黒のレギンス姿でエクササイズする動画をアップした安田。ウエストと美脚を披露している。育児と仕事の合間を有意義に過ごしているようで「最高にのびのひー！！心身ともにリセットして、またお迎えへ」な