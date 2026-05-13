◆ＪＥＲＡセリーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）先発メンバーが発表され、中日・石川昂弥内野手が「７番・一塁」で起用された。試合前に出場選手登録され、３月３１日の巨人戦（バンテリンＤ）以来、今季２度目のスタメン。また、今季初めて１番に鵜飼航丞外野手、２番に高橋周平内野手が入った。中日のスタメンは以下１（中）鵜飼２（三）高橋周３（遊）村松４（左）細川５（右）ボスラー６（捕）石伊７（一）石川昂８（