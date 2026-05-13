◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１３日、美浦トレセントライアルのフローラＳを制したラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が１３日、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄から美浦トレセンへ帰厩した。牝馬クラシック２冠目へ、前哨戦に引き続き、ダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝と臨む。管理する小笠調教師は「悪くない発馬ができて、うまく