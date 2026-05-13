ウィリアム皇太子が、男性のメンタルヘルスについてより開かれた対話の必要性を訴えた。皇太子は11日、男性の自殺防止を目的とする支援施設「ジェームズ・プレイス・バーミンガム」の開所式に出席し、同団体の取り組みが全英に広がることへの期待を示した。 【写真】成長ぶりにびっくりルイ王子が8歳に家族旅行で無邪気な姿 同慈善団体の施設は、これまでにロンドン、リバプール、ニューカッス